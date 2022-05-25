Под Владимиром начнут культивировать техническую коноплю

Проект начал осуществляться уже в этом году. Инвестор приобрел более 1,6 тысячи гектаров заброшенных полей. Из них к посевной 2022 года подготовили 600 гектаров, на которых посеяно 100 га технической конопли. По словам главы Владимирской области Александра Авдеева, техническая конопля может быть использована для изготовления продукции в самых разных отраслях экономики.