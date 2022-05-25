Nike уходит с российского рынка и закрывает бутик в Уфе

В Уфе находятся два бутика марки — в ТРЦ «Планета» и ТЦ «Мега». Так, в бутике бренда в «Планете» корреспонденту Mkset подтвердили скорое закрытие. В свою очередь, в «Меге» ситуацию прокомментировать без директора магазина не смогли.