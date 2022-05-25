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Nike уходит с российского рынка и закрывает бутик в Уфе

25 мая 12:10
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Спортивный бренд не продлил франчайзинговые соглашения с крупнейшим франчайзи в России Inventive Retail Group, сообщают «Ведомости»

Nike уходит с российского рынка и закрывает магазины по всей стране. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, ранее бренд спортивной одежды и обуви приостановил работу своего официального интернет-магазина. Сегодня же стало известно, что бренд не стал продлять франчайзинговое соглашение с компанией IRG, под управлением которой находилось большинство магазинов марки на территории России.

Отмечается, что бутики марки продолжат работать до момента, пока не закончатся товарные запасы. Также отмечается, что россияне смогут купить полюбившиеся миллионам кроссовки и худи в мультибрендовых магазинах.

В Уфе находятся два бутика марки — в ТРЦ «Планета» и ТЦ «Мега». Так, в бутике бренда в «Планете» корреспонденту Mkset подтвердили скорое закрытие. В свою очередь, в «Меге» ситуацию прокомментировать без директора магазина не смогли.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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