Названа дата о возможном объявлении дефолта в РФ со стороны Запада

Так, Карпунин прокомментировал отказ Минфина США о продлении лицензии на обслуживание внешнего долга России. Также он добавил, что данная ситуация является неоднозначной, поскольку у Минфина РФ есть все средства и возможности для того, чтобы оплатить долги. Но этого он не может сделать в силу причин, которые не зависят от него. Об этом пишет NEWS.ru.