Мэр Уфы отклонил проект благоустройства парка «Первомайский»

В постановлении обозначается, что основаниями для отказа послужили результаты общественных обсуждений, которые проходили 25 августа 2020 года. Так, по поручени. мэра Ратмира Мавлиева новый проект планировки и межевания территории необходимо в течение года. В последующем новый проект должен быть отправлен на рассмотрение в Главархитектуры Уфы.