Кужановские лиственницы выжили спустя полтора года после подпила в Башкирии

В этом году Кужановские лиственницы вновь покрылись пышной зеленью, несмотря на неутешительные прогнозы специалистов о том, выживут ли уникальные деревья или нет. Об этом сообщает пресс-служба РГО.
Напомним, полутора годами ранее вандалы подпилили 11 деревьев близ села Кужан в Абзелиловском районе республики. Отмечается, что если бы в дело не вмешались местные жители и экозащитники, то деревья были бы обречены на мучительную гибель. Их стволы были подпилены так, чтобы деревья не упали, но при этом лишились бы доступа к влаге.
Кужановские лиственницы делают уникальными несколько характерных черт: короткий ствол, выраженная разветвлённость и пышная крона шаровидной формы. Как рассказывал ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта, необычный внешний вид лиственниц отмечали и ранее. Более того, он нашел свое отражение в фольклоре — с каждым из деревьев связаны сказания и легенды. Примечательно, что самой старой лиственнице, по оценкам специалистов, на данный момент 160 лет, а самой молодой — 65. При этом вид лиственницы Сукачева, к которому относят и Кужановские лиственницы, способен жить до 300 лет.
Как стало известно, уникальны не только сами деревья, но и способ, которым их спасли от медленной смерти. По словам башкирских ученых, реанимация Кужановских лиственниц — уникальное явление для всей мировой дендрологии.
В ходе реанимационных мероприятий на местах подпилов на деревьях были установлены особые вставки из дерева-донора обычной лиственницы. Благодаря этому в дереве удаётся восстановить сообщение сосудов. Специалисты отмечают, что дерево-донор при этом не гибнет, а как бы становится частью спасённых лиственниц.
В этом году зелень распустилась на десяти из одиннадцати деревьев. Одно из них погибло почти сразу после случившегося. Наряду с этим отмечается, что у одного из деревьев отсохла треть кроны, однако в целом на данный момент эксперты склонны оценивать состояние деревьев как «удовлетворительное».