Кужановские лиственницы выжили спустя полтора года после подпила в Башкирии

Кужановские лиственницы делают уникальными несколько характерных черт: короткий ствол, выраженная разветвлённость и пышная крона шаровидной формы. Как рассказывал ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта, необычный внешний вид лиственниц отмечали и ранее. Более того, он нашел свое отражение в фольклоре — с каждым из деревьев связаны сказания и легенды. Примечательно, что самой старой лиственнице, по оценкам специалистов, на данный момент 160 лет, а самой молодой — 65. При этом вид лиственницы Сукачева, к которому относят и Кужановские лиственницы, способен жить до 300 лет.