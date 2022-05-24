В просветительском марафоне «Новые горизонты» приняли участие свыше 12 тысяч человек

Более двухсот лекторов и наставников помогли участникам мероприятия углубиться в историю России, осознать ее роль в мире и увидеть перспективы. Кроме того, своим опытом и рекомендациями с присутствующими поделились Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров и другие известные политики и общественные деятели. А еще ребята получили уникальную возможность увидеть самые красивые и необычные места страны в ходе полусотни видеоэкскурсий, проведенных губернаторами регионов.