В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошел рост продолжительности жизни

В 2000 году этот показатель находился на уровне 65 лет. Эксперты вовсе не удивлены тем фактом, что повышение продолжительности жизни россиян значится в списке ключевых событий страны за последние два десятка лет.
Современные граждане пенсионного возраста по биологическим показателям сравнимы с 50-летними, жившими в середине минувшего века. Очевидно, что процессы старения замедлились. Проще говоря, человека в возрасте 60, да, пожалуй, и 70 лет не всегда можно назвать «стариком» в привычном для нас смысле.
Предельным сроком службы организма человека является 150-летний период. Такова цифра, рассчитанная международной группой ученых, которыми руководил россиянин Петр Федичев, представляющий Московский физико-технический институт. Нашей медицине, следовательно, есть к чему стремиться.
Речь идет об ученых, пытающихся предупреждать причины преждевременной смертности населения страны. Основные из них – это кардиомиопатия, инсульт и ишемическая болезнь сердца. Медики давно научились предупреждать и диагностировать эти заболевания, а также эффективно лечить таких пациентов. От последних требуются только осознанный отказ от всех вредных привычек, своевременное обращение за врачебной помощью и ответственный подход к бесплатной диспансеризации.
Общепринятая мировая концепция предусматривает, что одно из главных доказательств высокого уровня системы здравоохранения – это самочувствие новорожденных. Нормой стало сегодня то, что было просто невообразимо 20 лет тому назад, отмечают эксперты.
Фетальные операции, то есть хирургические вмешательства в организм еще не появившегося на свет плода, сейчас повсеместно проводят во всех российских субъектах. Дефекты устраняют внутриутробно, и рождаются полностью здоровые дети.
Следует отметить, что достижению столь высоких результатов способствовали стартовавшие в 2019 году национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». Более того, они позволили России зафиксироваться на новом уровне жизни, поскольку положительных изменений явно становится все больше.