mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»

24 мая 13:24
Фото: ТПП РБ
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» провела сессию «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ».

В сессии приняли участие в оффлайн-формате более 80 человек, все желающие могли посмотреть выступления в социальной сети VK. Модератором выступил вице-президент ТПП РБ Николай Арбузов.

Эксперты познакомили предпринимателей как с традиционно востребованными услугами Торгово-промышленной палаты, так и с новыми мерами поддержки в современных экономических реалиях.

Директор Департамента ТПП РБ Татьяна Кузнецова представила возможности Палаты по экспертизе и сертификации продукции для осуществления поставок по российским и внешнеэкономическим контрактам.

О возможностях освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также о содействии в решении проблем в связи с ростом цен на товары и материалы рассказал директор Правового департамента Андрей Суходольский.

С работой нового сервиса «Биржа импортозамещения» Единой торговой площадки Торгово-промышленной палаты познакомил предпринимателей руководитель проекта ЕТП ТПП Дмитрий Елизарьев.

Новые драйверы развития и роста компаний представила на сессии заместитель директора Департамента развития предпринимательства ТПП РБ Яна Усманова.

В рамках «Недели предпринимательства» в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» ТПП РБ провела две сессии: «Индустрия Халяль: как избежать фальсификации», «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48