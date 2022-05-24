«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу

— В Татарстане «Ростелеком» помогает бизнесу стать еще более эффективным: успешно реализовываем проекты под задачи клиентов и особенно преуспели в области информационной безопасности, облачных сервисов и видеоаналитики. Кейс «Татнефти» открывает новые перспективы в услугах промышленной безопасности. Для нас это особенный проект: кроме экономического интереса и оптимизации трудозатрат для клиента, он важен с точки зрения социальной ответственности, так как позволяет минимизировать возможные экологические риски, — прокомментировал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.