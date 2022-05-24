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Полиция разыскивает двух опасных преступниц, которые совершили злодеяния в Башкирии

24 мая 07:18
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
«Отметились» две женщины в Белорецком районе, как именно — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Двое неизвестных женщин разыскиваются полицией. Они обвели вокруг пальца доверчивую жительницу города Белорецк. Преступницы разжалобили ее тем, что им негде ночевать и добросердечная гражданка пустила их переночевать. Дома гостьи рассказали женщине о том, что на ее квартире порча, которую предложили снять при помощи нехитрого ритуала, для которого понадобились все деньги и ценности хозяйки. После ритуала была необходима прогулка, вернувшись с которой ни денег ни ценностей женщина не обнаружила и поспешила за помощью, но уже не магической к правоохранителям.

Следком возбудил против «колдуний» уголовное дело по факту мошенничества, однако правоохранителям еще предстоит «поколдовать» над их поиском. Из атрибутов — фотороботы волшебниц и ориентировки на них.

Первая «фея» — женщина на вид 55-65 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в куртку серого цвета, юбку серого цвета, туфли черного цвета, платок светло-бордовый с цветами.

Ее подмастерье — женщина на вид 19-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в полупальто светлого цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета, шапка серого цвета.

Данные о предприимчивых колдовках в МВД просят сообщать в полицию либо по телефонам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного).

В МВД напомнили о том, что в общении с незнакомцами необходимо проявлять осторожность и внимание, не пускать их в жилище и предупредить пожилых родственников об опасности подобного гостеприимства.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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