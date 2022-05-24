Полиция разыскивает двух опасных преступниц, которые совершили злодеяния в Башкирии

Двое неизвестных женщин разыскиваются полицией. Они обвели вокруг пальца доверчивую жительницу города Белорецк. Преступницы разжалобили ее тем, что им негде ночевать и добросердечная гражданка пустила их переночевать. Дома гостьи рассказали женщине о том, что на ее квартире порча, которую предложили снять при помощи нехитрого ритуала, для которого понадобились все деньги и ценности хозяйки. После ритуала была необходима прогулка, вернувшись с которой ни денег ни ценностей женщина не обнаружила и поспешила за помощью, но уже не магической к правоохранителям.