«Подарки по цене айфона»: жители Башкирии рассказали случаи о «поборах» в школах

23 мая Mkset опубликовал любопытные скриншоты из предположительно школьного чата, где педагог одной из уфимских школ выражает свое негодование тем фактом, что некоторые родители не оплатили дополнительные занятия для школьников младших классов. Между делом педагог, которая, предположительно, является завучем данной школы, журила и тех, кто не сдает деньги в классный фонд, стыдила этих родителей и говорила, что знает «неплательщиков» поименно.
Цена вопроса — около четырех тысяч рублей в год, и здесь речь только о допзанятиях. Педагог уверенно пишет, что «на свои нужды» родители деньги находят, а на развитие детей раскошеливаться не желают и сообщает, что в следующем году оплатят «допы» «все без исключений» еще в первом триместре учебного года. Комментариев РОНО по данному вопросу Mkset получить не смог, несмотря на все старания, зато жители Башкирии в комментариях к материалу в соцсетях и в телеграм-каналах не поскупились. Отметим, что мнения граждан разделились.
В телеграм-канале Mkset нашлись лишь солидарные с тем, что поборы даже на дополнительные занятия — это не дело. Пользователи были фактически едины во мнении о том, что «в школах уже в край офигели». Цитата взята из комментария пользователя с таинственным ником D. «Если не справляются с обучением в отведенные часы, может, это школе пора выплачивать неустойку родителям?» — вопрошает он или она.
D. продолжает свое негодование и дает своего рода рекомендацию — «А если ребенок не тянет какой-то предмет, лучше уж к стороннему специалисту обратиться, чем терпеть вымогательство».
Гузель реагирует остро и пишет следующее — «Сволочи, вообще афигели!!!».
Александ отвечает пользователю D., но не спорит, а вторит — «Если ребенок не тянет — то вопрос к учителям и их соответствию».
«Репетиторство как таковое это не плохо, но оно может быть только добровольным. Покойная мама занималась подготовкой малышей к школе. Но к ней обращались те, кто осознанно хотел получить помощь специалиста за неимением времени или навыков научить ребенка основам самостоятельно», — считает пользователь D.
— Я выпуска 1989 года и нынешние учителя в моей школе были бы изгнаны по профнепригодности, — утверждает он.В отвтет ему сообщают, что в 2000 году D. ещё застала нормальных педагогов. — Но поборы уже были. И мы принципиально не платили, — вспоминает пользователь Александ
Не оставили пользователи без внимания и тему подарков, вскользь упомянутую педагогом в скриншотах. Но если в скриншотах речь шла о подарках детям, то здесь подняли вопрос о сборах на подарки педагогам.
Насчёт подарков есть поговорить))). Семьи и доходы разные, есть, кому 20 тысяч слону дробина, а есть, кто на эти 20 втроем живут. И подарки на выпуск из «началки» по цене Айфона ну как-то бесятАлександ
Евгения и вовсе считает, что «сегодняшнее образование — сплошное репетиторство!».
Даже слов нет. Настолько абсурдная, но непробиваемая логика. V_SU
НикБ Б пишет — «Кадровый учитель заявил, молодые директора нового порядка категорически под страхом увольнения запрещают дополнительные занятия, как это было в СССР. Ваше дело выдать материал не объясняя! Кому нужна оценка — придут и ЗАПЛАТЯТ за репетиторство. Репетиции (дрессировка)ЕГЭ (= тупое тестирование) вычёркивают из программы обучения кучу времени».
Есть запрет на разъяснения и установка на сугубо репетиторство (=дрессуру /репетиторство/повтор/ за деньги).Ник Б Б
Руст по ситуации вынес весьма жестокий вердикт — «Школа как способ заработка для ущербных».
Анна С. придерживается по данному вопросу диаметрально противоположной точки зрения и защищает учителей.
— Не учителя эти допы придумали и их сверху трясут о посещаемости. Школы с этих денег базу себе пополняют. Учитель получает процент небольшой. Лёжа дома хорошо рассуждать. Всё идёт сверху. Не они это придумали, — считает женщина.
Миляш Л. ссылается в своем комментарии на статью 101 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
— Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. И сообщает, что ей жаль учителя.
«Не вижу никакой вины, все по закону))), а виноваты учителя)))) родители, сперва читайте договор, если не хотите, чтобы ребёнок занимался дополнительно, то не подписывайте. Вашим детям учиться и учиться ещё. Терпения ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ с такими родителями» — желает она.
Айгуля А. полагает, что детьми дома мало кто занимается.
— А им сдавать ЕГЭ, ОГЭ после 4 класса как ЕГЭ. Они переживают за каждого ребёнка, стараются. Не выгоняют с занятия. Почему, когда вы идёте к стоматологу лечить зубы и хотите хорошую пломбу, отдаёте большие деньги, а не ставите обычную. А за своего же ребёнка не могут заплатить.
Теперь такая страна, все платно. Хочешь будущее для своего ребёнка, то напрягись! — рекомендует она.
Александра К. тоже занимает сторону педагогов. «Она же эти деньги не в карман себе складывала, есть чеки, родители сами в начале года подписывают своими руками эти договора, потом так подставляют, просто нет слов, человек долгое время проработала в этой школе, ни разу не была замечена в подобных ситуациях», — пишет она видимо о знакомой ей педагоге.
Уфимец, пожелавший не называть своего имени, прочитав новость, добавил, что школу окончил 20 лет назад, и, по его словам, «за 20 лет ничего не изменилось».