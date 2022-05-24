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На банду обнальщиков из Уфы, которые за три года отмыли 90 млн, завели уголовное дело

24 мая 10:13
Фото: пресс-служба СК по Башкирии
Под подозрением находятся шестеро уфимцев, которые оказывали незаконные банковские услуги через липовые ИП, сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии 24 мая.

Третий отдел по расследованию особо важных дел следкома по Башкирии возбудил уголовное дело против шестерых крайне предприимчивых уфимцев. Вышли на обнальщиков следователи совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Башкирии.

Подозревают их в незаконной банковской деятельности, причем совершенной группой, да еще и сопряженной с извлечением из этой деятельности дохода в особо крупном размере. Три года, с 2017 по 2020 год банда регистрировала ИП и юрлиц, и через них в обход банков выводила деньги. регистрировала и ИП и юрлиц на подставных лиц.

«Клиенты» банды имели желание неофициально вывести деньги со своих счетов и для этого перечисляли их на расчетные счета подставных «бизнесменов» под фиктивными основаниями. Так у них получалось вывести деньги без комиссии за незаконные банковские переводы, которая составляла 11%, эти 11% от сделок и становились прибылью банды. За три года таким образом предприимчивые граждане, а ныне фигуранты уголовного дела «обработали» более 90 млн рублей. Ряд доказательств в виде документов бухгалтерской отчетности, техники и печатей был найден дома у участников банды и в помещениях, которые они арендовали. Там же была найдена наличность в размере более 5 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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