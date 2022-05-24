На банду обнальщиков из Уфы, которые за три года отмыли 90 млн, завели уголовное дело

Третий отдел по расследованию особо важных дел следкома по Башкирии возбудил уголовное дело против шестерых крайне предприимчивых уфимцев. Вышли на обнальщиков следователи совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Башкирии.
Подозревают их в незаконной банковской деятельности, причем совершенной группой, да еще и сопряженной с извлечением из этой деятельности дохода в особо крупном размере. Три года, с 2017 по 2020 год банда регистрировала ИП и юрлиц, и через них в обход банков выводила деньги. регистрировала и ИП и юрлиц на подставных лиц.
«Клиенты» банды имели желание неофициально вывести деньги со своих счетов и для этого перечисляли их на расчетные счета подставных «бизнесменов» под фиктивными основаниями. Так у них получалось вывести деньги без комиссии за незаконные банковские переводы, которая составляла 11%, эти 11% от сделок и становились прибылью банды. За три года таким образом предприимчивые граждане, а ныне фигуранты уголовного дела «обработали» более 90 млн рублей. Ряд доказательств в виде документов бухгалтерской отчетности, техники и печатей был найден дома у участников банды и в помещениях, которые они арендовали. Там же была найдена наличность в размере более 5 миллионов рублей.