Минеева оценила новые меры поддержки экономики

Новые меры по поддержке экономики ранее представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседаниях президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкционных ограничений. Он пояснил, что власти страны планируют усовершенствовать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), добавить в законодательство изменения, которые позволят перезапустить его действие и возобновить заключение таких документов. Мишустин также сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Минэкономразвития находятся свыше семидесяти таких проектов. Премьер-министр уточнил, что данные документы предполагают уточнение состава и условий стабилизационных оговорок, замену камеральных проверок на налоговый мониторинг. Кроме того, предпринимателям - участникам СЗПК предоставят право на продление срока действия соглашений, когда их выполнение будет временно невозможно — например, из-за дисбаланса внутреннего рынка или неблагополучной санэпидситуации, что даст возможность не расторгать документы, а лишь временно отложить достижение намеченных результатов. Мишустин заявил, что такой подход поможет привлечь инвестиции в экономику страны, а также запустить новые проекты и создать тысячи рабочих мест. Таким образом, по словам главы кабмина, цель нововведений - помочь предприятиям преодолеть временные затруднения, поддержать граждан и обеспечить занятость, а также сохранить спрос на работу высококвалифицированных специалистов.