Минеева: Бизнес-омбудсменам нужно дать право участия в уголовных процессах

В пятницу Борис Титов прокомментировал законопроект при общении с журналистами и отметил, что желаемый набор полномочий не ограничивается. По его мнению, следует дать бизнес-омбудсменам, как региональным, так и федеральным, право вступать в дела в роли защитников не только в делах по КоАП РФ, но и по УК РФ. Титов выразил надежду на то, что в будущем это реализуется.