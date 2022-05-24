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Даты ЕГЭ в Башкирии — 2022: полный список экзаменов и резервные дни

24 мая 07:36
Фото: 1MI
В какие дни пройдут единые госэкзамены в нынешнем году в республике.

Уже послезавтра, 26 мая, в России стартуют выпускные экзамены. Единый госэкзамен предстоит сдавать и по обязательным предметам, и по предметам по выбору. Mkset публикует расписание, включая резервные дни для сдачи экзаменов и график экзаменов в дополнительный период.

Основной период

  • 26 мая — география, литература и химия;
  • 30 мая — русский язык;
  • 31 мая — русский язык;
  • 2 июня — математика профильного уровня;
  • 3 июня — математика базового уровня;
  • 6 июня — история и физика;
  • 9 июня — обществознание;
  • 14 июня — иностранные языки (исключая «Говорение») и биология;
  • 16 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 20 июня — информатика;
  • 21 июня — информатика;

Резервные дни

Резервные даты ЕГЭ предназначены для пересдачи экзамена из-за плохих результатов, либо из-за отсутствия выпускника (по уважительной причине) в основной период. Пересдать ЕГЭ в резервные дни можно только по двум предметам:

  • 23 июня — русский язык;
  • 27 июня — математика базового уровня.

Для тех же, кто провалился в предметах по выбору в прошлом году, в 2022 году экзамены можно сдать в указанные даты:

  • 24 июня — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 27 июня — математика профильного уровня;
  • 28 июня — иностранные языки (исключая «Говорение»), биология и информатика;
  • 29 июня — обществознание, химия; 30 июня — история, физика;
  • 2 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период

Дополнительный период предназначен для сдачи ЕГЭ тем, кто не имел возможности сдать его в основные сроки, это:

  • выпускники образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
  • граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
  • участники ЕГЭ — выпускники текущего года, не сдававшие ЕГЭ или не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
  • участники ЕГЭ, результаты единого госэкзамена которых были отменены государственной экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации (федеральной экзаменационной комиссией).

Даты

  • 5 сентября -математика базового уровня;
  • 8 сентября — русский язык.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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