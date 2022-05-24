«Башнефть» первой в России запустила производство катализаторов гидрокрекинга

— В Великую Отечественную месторождения Башкирии давали возможность заправлять каждый третий танк и каждый пятый самолет, после войны — помогли восстановить нашу страну. Предприятия, которые были созданы тогда, — основа нашей республики и страны, и в настоящее время продолжают развиваться. Эта выставка — тому доказательство. От имени главы РБ, правительства республики хотел бы также выразить слова благодарности всем участникам — в первую очередь, нашим партнерам из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, а также 35 субъектов РФ.