ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

На новом станке повышенного класса точности будут изготавливаться сложнейшие детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метра для газотурбинных установок. Отмечается, что центр объединяет в себе функции сразу несколько станков. Он стал третьим в подобной спецификации, созданным на ЮЗТС в рамках госзаказа.
Два предыдущих центра успешно эксплуатируются. По итогам прошлого года оборудование завода занимает шестое место в рейтинге промышленных достижений России федерального агентства «Капитал страны».
ООО «ЮЗТС» основано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Заказчиками предприятия выступают крупные госпредприятия атомной отрасли, авиастроения, металлургии и т. д. Сейчас на заводе в производстве находится более двух десятков сложных станков и обрабатывающих центров.