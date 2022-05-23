mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

23 мая 12:10
Южный завод тяжелого станкостроения (краснодарский ЮЗТС) завершил производство карусельного обрабатывающего центра для авиационного и космического двигателестроения.

На новом станке повышенного класса точности будут изготавливаться сложнейшие детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метра для газотурбинных установок. Отмечается, что центр объединяет в себе функции сразу несколько станков. Он стал третьим в подобной спецификации, созданным на ЮЗТС в рамках госзаказа.

Два предыдущих центра успешно эксплуатируются. По итогам прошлого года оборудование завода занимает шестое место в рейтинге промышленных достижений России федерального агентства «Капитал страны».

ООО «ЮЗТС» основано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Заказчиками предприятия выступают крупные госпредприятия атомной отрасли, авиастроения, металлургии и т. д. Сейчас на заводе в производстве находится более двух десятков сложных станков и обрабатывающих центров.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48