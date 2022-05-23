ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

На новом станке повышенного класса точности будут изготавливаться сложнейшие детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метра для газотурбинных установок. Отмечается, что центр объединяет в себе функции сразу несколько станков. Он стал третьим в подобной спецификации, созданным на ЮЗТС в рамках госзаказа.