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VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

23 мая 15:09
Фото: ВКонтакте
Новое приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов.

Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников.

Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнёрству VK:

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы ВКонтакте и Одноклассников, которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей».

VK последовательно инвестирует свои технологии и опыт в развитие социальных проектов, создаёт собственные сервисы для решения общественно важных проблем, а также поддерживает благотворительные фонды.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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