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В Уфе Элвин Грей и другие исполнители выступят с концертом в поддержку ЛНР и ДНР

23 мая 16:21
Фото: Элвин Грей/ VK
Концерт звёзд башкирской и татарской эстрады состоится уже на этой неделе, сообщает Министерство культуры Башкирии

В Уфе пройдет концерт в поддержку Луганской и Донецкой народных республик с участием звёзд башкирской и татарской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Мероприятие, хэдлайнером которого станет Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, состоится в ГКЗ «Башкортостан» 25 мая в 19:00. Наряду с Ульякшиным в концерте примут участие такие музыкальные коллективы, как «ZAINETDIN», «Дервиш-Хан» и «Аргымак», а также популярные исполнители: Гузель Уразова, Рафис Сирусин, Зайнаб Фархетдинова, Рустам Гиззатуллин, Зуфар Билалов, Илнат Фархуллин и другие.

Как сообщают в ведомстве, все денежные средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены в поддержку ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее Элвин Грей выступил с концертом в исправительной колонии. После чего получил от заключенных неожиданный презент.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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