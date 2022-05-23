В Уфе Элвин Грей и другие исполнители выступят с концертом в поддержку ЛНР и ДНР

Мероприятие, хэдлайнером которого станет Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, состоится в ГКЗ «Башкортостан» 25 мая в 19:00. Наряду с Ульякшиным в концерте примут участие такие музыкальные коллективы, как «ZAINETDIN», «Дервиш-Хан» и «Аргымак», а также популярные исполнители: Гузель Уразова, Рафис Сирусин, Зайнаб Фархетдинова, Рустам Гиззатуллин, Зуфар Билалов, Илнат Фархуллин и другие.