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В Красноярске усилен санитарный контроль в связи с оспой обезьян

23 мая 13:52
Фото: pxhere.com
В красноярском аэропорту повысили санитарно-карантинный контроль. Главная задача — не допустить распространения в России опасного заболевания обезьяньей оспы. Об этом объявил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

IZ уточняет, что специалист заверяет, что в настоящее время угроза появления вируса в России — низкая. В красноярской области и во всей стране случаев заражения не зафиксировано.

По информации специалистов, оспа обезьян — это редко встречающаяся инфекция, распространенная по большей части в некоторых районах Африки. Среди типичных симптомов — ощущение тошноты, высокая температура, сыпь на коже, боль в мышцах, уплотнение лимфатических узлов, озноб и слабость.

По информации ВОЗ, процент летальных исходов в период вспышек оспы обезьян — 1-10%. От этого вида оспы нет разработанного лечения или вакцины,. При этом вакцинация, проведенная против обычной оспы, дает профилактический эффект.

Случаи заражение оспой обезьян зачастую связаны с путешествиями в эпидемиологически неблагоприятные регионы планеты. Вирус передается во время близких контактов людей.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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