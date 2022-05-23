В Красноярске усилен санитарный контроль в связи с оспой обезьян

IZ уточняет, что специалист заверяет, что в настоящее время угроза появления вируса в России — низкая. В красноярской области и во всей стране случаев заражения не зафиксировано.
По информации специалистов, оспа обезьян — это редко встречающаяся инфекция, распространенная по большей части в некоторых районах Африки. Среди типичных симптомов — ощущение тошноты, высокая температура, сыпь на коже, боль в мышцах, уплотнение лимфатических узлов, озноб и слабость.
По информации ВОЗ, процент летальных исходов в период вспышек оспы обезьян — 1-10%. От этого вида оспы нет разработанного лечения или вакцины,. При этом вакцинация, проведенная против обычной оспы, дает профилактический эффект.
Случаи заражение оспой обезьян зачастую связаны с путешествиями в эпидемиологически неблагоприятные регионы планеты. Вирус передается во время близких контактов людей.