В ходе спецоперации на Украине погиб 35-летний офицер Фидарис Ахметов из Башкирии

Стало известно о гибели в ходе спецоперации России на Украине еще одного уроженца Башкирии. Известие о гибели 35-летнего офицера-контрактника на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Татышлинского района Башкирии Фанур Шайхисламов.
Известно, что Фидарис Ахметов был мастером отделения разведбатальона, а Башкирии у него осталась супруга и родители, а также близкие люди. Всем им принес глубокие соболезнования глава района, хоть и посетовал на то, что слова в такие тяжелые минуты подобрать весьма непросто.
Вчера Mkset со ссылкой на администрацию Давлекановского района Башкирии сообщал о гибели в ходе СВО Артура Батырова, который также как и Фидарис Ахметов служил по контракту, но в звании старшего, а не младшего лейтенанта. Прощание с Батыровом состоялось сегодня, 23 мая в местном ДК, дату же прощания с Фидарисом Ахметовым местные власти обещали сообщить позднее.