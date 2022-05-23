ТПП РБ презентовала Единую торговую площадку в рамках выставки «Весна в Гомеле»

С момента запуска (ноябрь 2021 г.) по ФЗ № 223 проведено закупок на сумму более 2 млрд рублей, на коммерческие закупки приходится порядка 500 млн. На базе Единой торговой площадки ТПП создан раздел по импортозамещению. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. На сегодня здесь размещено 1500 активных позиций.