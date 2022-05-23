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ТПП РБ презентовала Единую торговую площадку в рамках выставки «Весна в Гомеле»

23 мая 12:56
Фото: ТПП РБ
На сегодняшний день здесь размещено 1500 активных позиций.

В рамках международной выставки «Весна в Гомеле» в формате ВКС прошел круглый стол «Работа на электронных площадках — важный ресурс для поиска партнеров и эффективных решений в современных условиях».

Торгово-промышленная палата Башкортостана провела презентацию своей электронной торговой площадки. Руководитель проекта Дмитрий Елизарьев рассказал о преимуществах основных сервисов Единой торговой площадки ТПП в развитии международных торговых отношений. Проект был запущен в прошлом году в форме платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП.

Фото: ТПП РБ

С момента запуска (ноябрь 2021 г.) по ФЗ № 223 проведено закупок на сумму более 2 млрд рублей, на коммерческие закупки приходится порядка 500 млн. На базе Единой торговой площадки ТПП создан раздел по импортозамещению. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. На сегодня здесь размещено 1500 активных позиций.

Эксперты обсудили практический опыт использования мировых электронных площадок, особенности взаимодействия с площадками Белоруссии, развитие экспорта.

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#Новости#Торговля#Андрей Королев#Экономика
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