Тимур Хакимов принял участие в старте «Недели предпринимательства»

В рамках «Недели предпринимательства» в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» ТПП РБ проводит две сессии: «Индустрия Халяль: как избежать фальсификации», «Меры поддержки и услуги для бизнеса ТПП РБ». Приглашают к участию как действующих, так и только начинающих предпринимателей. Каждый сможет задать интересующие вопросы и получить ответы по ключевым темам.