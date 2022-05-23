«Сейчас же переведите деньги»: родители пожаловались на поборы в школе в Уфе

Те, кто не оплатил дополнительные занятия, я воспринимаю как неуважение к труду учителя. И в прошлом году была такая же история. 3740 (рублей -прим.ред) в год не такая огромная сумма!.. На свои нужды вы же находите деньги, а на развитие и образование собственных детей — жалко!преподаватель в чате класса