Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния жителей РФ

Для советского человека автомобиль был роскошью из-за высокой стоимости и длинных очередей на его покупку. В 90-е годы дефицит начал уходить, необходимость долгого ожидания покупки исчезла, но ввиду дороговизны машин этот транспорт оставался малодоступным. В 1993 году обеспеченность личным транспортом в России составляла 76 автомобилей на 1000 человек, а в 2016 году — уже 285. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей, передает rostovgazeta.ru.
Благосостояние россиян постоянно растет. Так, по, данным компании Boston Consulting Group, финансовое благосостояние в стране за период 2019 и 2020 годов увеличивалось в среднем на 13%.
Также, по данным исследования западных финансистов, объем частных средств вырос и стал сопоставим с 90% ВВП России. При этом учитывались только вклады в финансовых организациях, валюта, акции и облигации, инвестиционные вклады в фонды, пенсии, приобретенные страховки жизни.
Отмечается, что оказались неучтенными сбережения, которые россияне хранят дома. Также не учтена стоимость движимого и недвижимого имущества россиян и имеющихся драгоценностей.
Эксперты считают, что рост благосостояния россиян связан со стабилизацией экономики. Государственная политика, направленная на развитие внутреннего рынка и российского бизнеса, принесла результат сначала в виде стабилизации, а затем и роста зарплат. Одновременно с развитием финансового сектора россиянам стали доступны дешевые кредиты. Все это позволило существенно улучшить качество жизни, обеспечить значительную долю населения собственным жильем и личными автомобилями.