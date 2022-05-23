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Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния жителей РФ

23 мая 10:41
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Одним из пунктов этого списка стал рост благосостояния россиян.

Для советского человека автомобиль был роскошью из-за высокой стоимости и длинных очередей на его покупку. В 90-е годы дефицит начал уходить, необходимость долгого ожидания покупки исчезла, но ввиду дороговизны машин этот транспорт оставался малодоступным. В 1993 году обеспеченность личным транспортом в России составляла 76 автомобилей на 1000 человек, а в 2016 году — уже 285. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей, передает rostovgazeta.ru.

Благосостояние россиян постоянно растет. Так, по, данным компании Boston Consulting Group, финансовое благосостояние в стране за период 2019 и 2020 годов увеличивалось в среднем на 13%.

Также, по данным исследования западных финансистов, объем частных средств вырос и стал сопоставим с 90% ВВП России. При этом учитывались только вклады в финансовых организациях, валюта, акции и облигации, инвестиционные вклады в фонды, пенсии, приобретенные страховки жизни.

Отмечается, что оказались неучтенными сбережения, которые россияне хранят дома. Также не учтена стоимость движимого и недвижимого имущества россиян и имеющихся драгоценностей.

Эксперты считают, что рост благосостояния россиян связан со стабилизацией экономики. Государственная политика, направленная на развитие внутреннего рынка и российского бизнеса, принесла результат сначала в виде стабилизации, а затем и роста зарплат. Одновременно с развитием финансового сектора россиянам стали доступны дешевые кредиты. Все это позволило существенно улучшить качество жизни, обеспечить значительную долю населения собственным жильем и личными автомобилями.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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