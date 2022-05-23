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Объявлено об изменении статуса Азовского моря

23 мая 13:46
Фото: pxhere.com
Азовское море отныне — зона общего использования РФ и ДНР. Об этом заявил Георгий Мурадов — постоянный представитель РК при президенте России, являющийся вице-премьером правительства Республики Крым.

IZ приводит текст заявления чиновника, в котором говорится, что осуществление спецоперации в Донецкой Народной Республике позволило российским военным дойти до Мариуполя и очистить захваченный нацбатальонами Украины южный регион.

Сегодня войскам России был обеспечен проход к Азовскому морю. По мнению Мурадова, теперь это акватория общего пользования ДНР и России.

Вслед за освобождением Херсонской и южной территории Запорожской областей Киев окончательно утратит выход в Азовскому побережью, считает он.

#Новости#Алина Ибрагимова#Политика
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