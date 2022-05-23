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НАТО не должно быть местом для шантажа

23 мая 09:43
Фото: pxhere.com
НАТО не стоит бояться «рискнуть конфликтом» в отношениях с Реджепом Эрдоганом. Такую точку зрения выразил сотрудник издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

По информации RT, речь идет о позиции главы Турции в отношении вступления в НАТО таких стран как Швеция и Финляндия. Как считает журналист, Эрдоган препятствует вступлению данных государств в альянс, рассчитывая взамен за данную позицию обрести некие выгоды.

По мнению Максимилиана Поппа, НАТО не должно стать местом, где процветает шантаж. Чтобы этого избежать, не стоит бояться конфликта с Реджепом Эрдоганом.

Он предполагает, что турецкий президент не хочет проиграть предстоящие выборы. В Турции наступил экономический кризис, по этой причине его стратегия может стать более резкой по отношению к Западу.

#Новости#Алина Ибрагимова#Политика
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