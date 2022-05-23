НАТО не должно быть местом для шантажа

По информации RT, речь идет о позиции главы Турции в отношении вступления в НАТО таких стран как Швеция и Финляндия. Как считает журналист, Эрдоган препятствует вступлению данных государств в альянс, рассчитывая взамен за данную позицию обрести некие выгоды.
По мнению Максимилиана Поппа, НАТО не должно стать местом, где процветает шантаж. Чтобы этого избежать, не стоит бояться конфликта с Реджепом Эрдоганом.
Он предполагает, что турецкий президент не хочет проиграть предстоящие выборы. В Турции наступил экономический кризис, по этой причине его стратегия может стать более резкой по отношению к Западу.