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Хабиров показал близкого друга, с которым прошел «Крым и Рым»

23 мая 06:08
Фото: соцсети
Фотографию с другом Фанитом и своим тезкой на руках глава Башкирии опубликовал в социальных сетях.

Глава Башкирии поделился с пользователями социальных сетей фотографией с другом Фанитом, с которым прошел «Крым и Рым». Кроме того, на фотографии присутствует и внук близкого друга — Радий.

- Мы с моим другом Фанитом, прошедшие в свое время, что называется, «Крым и рым», немного стареем, а мой тезка Радий растёт. Пусть мы достойно проживем нашу жизнь, чтобы наши дети и внуки гордились нами. А дружбу сохраним навсегда, — подписал фотографию Радий Хабиров в социальных сетях.

Сам Радий Хабиров ранее сообщал, что Фанит был рядом с ним в самые тяжелые времена.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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