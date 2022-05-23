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Есть ли в Башкирии запас зарубежных вакцин от опасных болезней

23 мая 07:50
Фото: 1MI
Федеральную информацию о сорвавшихся аукционах и о ситуации с вакцинами в Башкирии Mkset прокомментировали в минздраве РБ 23 мая.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что госзаказчики этой весной не смогли закупить препарат от пневмококка и комбинированную вакцину. Причиной этому стало то, что зарубежные компании и их российские партнеры отказались от аукционов. Речь идет в вакцинах для профилактики таких серьезных заболеваний, как столбняк, пневмококковая инфекция, дифтерия и столбняк.

Mkset обратился за комментариями о наличии запаса вакцин от данных опасных заболеваний в региональный минздрав, где пояснили, что у Башкирии запас зарубежных вакцин есть.

В том числе есть наши отечественные вакциныпресс-служба минздрава Башкирии

Отметим, что данные вакцины используются по большей части для детей. Так, например, мамочки месяцами «отслеживают» наличие в поликлиниках вакцины от пяти инфекционных заболеваний — столбняк, коклюш, дифтерия, полиомиелит и гемофильная инфекция «Пентаксим», не желая прививать детей отечественной вакциной АКДС. «Пентаксим», например, вошел в список вакцин, которые этой весной закупить не вышло.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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