Есть ли в Башкирии запас зарубежных вакцин от опасных болезней

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что госзаказчики этой весной не смогли закупить препарат от пневмококка и комбинированную вакцину. Причиной этому стало то, что зарубежные компании и их российские партнеры отказались от аукционов. Речь идет в вакцинах для профилактики таких серьезных заболеваний, как столбняк, пневмококковая инфекция, дифтерия и столбняк.