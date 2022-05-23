Эксперты видят в льготной ипотеке на вторичное жилье шанс оживить рынок новостроек

Ставка по льготной ипотеке на новостройки снижена до 9%. Тем не менее повышения спроса, как это было в 2020 году, ожидать не стоит. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что потенциальные покупатели в настоящее время не слишком уверены в своем финансовом благополучии.
В начале года от трети до половины покупателей квартир в новостройках сначала продавали уже имеющееся жилье. Стоит отметить, что последние пять лет до пандемии большинство ипотечных кредитов выдавалось на покупку именно вторичного жилья. Этой весной число желающих купить вторичное жилье сократилось, что в конечном счете препятствует покупке новостроек теми, кто рассчитывал внести часть средств с продажи своей квартиры.
Согласно аналитике, ставка кредитов на «вторичку» начинается от 14%, осенью 2021 года этот показатель был около 8,5%.
Эксперты считают, что помочь в этой ситуации могло бы снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что условия льготной ипотеки могут корректироваться и дальше, если в этом будет необходимость, в том числе — и на вторичном рынке.
Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что распространение ипотеки на вторичный рынок может повысить доступность жилья, к тому же новостроек попросту не хватает на всех желающих взять ипотеку.
Примечательно, что распространение льгот на вторичный рынок поддерживают и застройщики. Впрочем, ставки по ипотеке на вторичном рынке должны быть сопоставимы со ставками на новостройки.