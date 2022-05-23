Банк Хоум Кредит был награжден премией Frank Payroll Awards

В аналитическом агентстве Frank RG был составлен рейтинг с учетом выгоды от использования зарплатных карт, тарифов на снятие наличных денег и переводов по картам. Помимо этого аналитики учитывали условия, которые применяется банком для индивидуальных зарплатных клиентов. Об этом информирует newizv.ru.