Жена премьер-министра Башкирии заработала почти 2 млрд рублей, в 320 раз больше мужа

А вот собственность супруги Андрея Назарова не поместилась на одном листе документа, а простирается на несколько его страниц. Перечислены в документе и машиноместа, и нежилые помещения, земельные участки, квартиры и гараж. Однако не всеми ими она владеет полностью, есть и объекты с долевой собственностью. Также Лариса Назарова владеет тремя мотоциклами HARLEY-DAVIDSON и тремя автомобилями, Бентли, Майбах и Мерседес. В пользовании она также как и супруг имеет номер в гостинице, жилой дом и квартиру.