Снегоуборочный тягач повредил локомотив с 84 вагонами на железной дороге в Башкирии

Последствия происшествия устраняли оперативно прибывшие на место восстановительные поезда сразу из двух регионов, с башкирской станции Дема и со станции Абдулино из Оренбургского региона. В пресс-службе ведомства утром уточнили информацию о том, что к 7 часам утра аварийно-восстановительные работы на месте происшествия были завершены, а движение восстановлено. Инцидент исследуют специалисты Куйфбышевской железной дороги. В воскресенье 22 мая ИА «Башинформ» дополнительно сообщил о том, что происшествие на железной дороге попало в поле зрения следкома на транспорте.