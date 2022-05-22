mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Офицер из Башкирии Артур Батыров погиб в ходе военной спецоперации на Украине

22 мая 10:41
Фото: Администрация Давлекановского района
Прощание с ним состоится завтра, 23 мая в районном Доме культуры в Давлекановского района, сообщили в администрации района.

Стало известно о том, что еще один уроженец республики погиб в ходе специальной военной операции, которую с 24 февраля 2022 года проводит Россия. Известие о гибели старшего лейтенанта Артура Батырова сообщили в администрации Давлекановского района Башкирии, там же была озвучена и дата прощания с военнослужащим — офицера в последний путь проводят 23 мая в 11:30.

Артур Батыров служил в звании старшего лейтенанта и командовал мотострелковым взводом гвардии. Его гибель в администрации назвали тяжелой утратой и выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48