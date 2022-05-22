Офицер из Башкирии Артур Батыров погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Стало известно о том, что еще один уроженец республики погиб в ходе специальной военной операции, которую с 24 февраля 2022 года проводит Россия. Известие о гибели старшего лейтенанта Артура Батырова сообщили в администрации Давлекановского района Башкирии, там же была озвучена и дата прощания с военнослужащим — офицера в последний путь проводят 23 мая в 11:30.