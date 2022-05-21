Возвращение к старым автомобильным экостандартам скажется на здоровье многих россиян

Сначала резкая вонь, потом спазмы в бронхах и легких, небольшое головокружение. Если ветра не будет, то добавится кашель, а головокружение усилится. Что же будет, если астматик или аллергик окажется сам за рулем и попадет в часовую пробку при безветренной погоде и сильной жаре? Если перед автомобилем будет машина с «нулевым» выхлопом, то уже через полчаса вас ожидает головная боль, тошнота, дезориентация, кашель, резкое утомление и потеря сознания, а это неминуемое ДТП — и в лучшем случае пострадает авто, а не человек.