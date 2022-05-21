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Весенние сюрпризы: в трех районах Башкирии выпал снег

21 мая 07:19
Фото: Руслан Халилов
Снежный покров отметили в Абзелиловском, Учалинском и Бурзянском районах республики.

В ночь с 20 на 21 мая в нескольких районах Башкирии выпал снег. Несколько сантиметров снега зафиксировано в Абзелиловском, Учалинском и Бурзянском районах.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД РБ рекомендует водителям автомобилей строго соблюдать ПДД, держать безопасную дистанцию, избегать лишних маневров и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Пользователи в соцсетях делятся фотографиями башкирского снега накануне лета.

— Да, Урал — он такой, — написал первый замглавы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов, добавив красноречивую фотографию.

Отметим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня днем по республике ожидается град. Максимум температуры воздуха по региону составит около +11°. Грядущей ночью вновь ожидаются дожди, местами со снегом. При прояснениях — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.

#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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