Весенние сюрпризы: в трех районах Башкирии выпал снег

Отметим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня днем по республике ожидается град. Максимум температуры воздуха по региону составит около +11°. Грядущей ночью вновь ожидаются дожди, местами со снегом. При прояснениях — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.