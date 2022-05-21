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В Сибае начали производить тротуарную плитку по ГОСТу

21 мая 04:52
Фото: 1MI
Рынок брусчатки быстро растет, в том числе и в городах Башкирии.

В Сибае предприятие ООО «Фоур Стоунес», закупив оборудование по производству тротуарной плитки, приступило к реализации проекта по производству высококачественных каменных изделий. Компания изготавливает прочные, износостойкие и экологически чистые бетонные изделия. По словам директора Азамата Аллабердина, тротуарная плитка, изготовленная по разработанным рецептурам, отвечает всем требованиям ГОСТа 17608-2017.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ООО «Фоур Стоунес» получила консультационную поддержку по получению субсидии от сибайской администрации на возмещение части затрат за приобретенное оборудование.

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