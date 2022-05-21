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В Нуримановскую больницу поступили новые маммограф и флюорограф

21 мая 12:11
Фото: 1MI
Новое оборудование приобрели в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В Нуримановской ЦРБ поступило новое медицинское оборудование — цифровой маммограф и флюорограф.

Современный цифровой маммограф установили в кабинете медицинского учреждения. Для работы на новом оборудовании сотрудники больницы проходят обучение. В скором времени маммограф запустят в работу. Благодаря новому аппарату врачи смогут делать высококачественное рентгеновское изображение. Оно способно выявить новообразования и провести точную диагностику. Кроме того, цифровая маммография позволяет получить максимальный объем информации о молочной железе при минимальной лучевой нагрузке.

Перед установкой флюорографа в помещении больницы провели капитальный ремонт. Новый флюорограф обладает высоким разрешением, что ускоряет диагностику заболеваний. Жители района уже сегодня могут пройти обследование на аппарате по показаниям или в ходе плановой диспансеризации.

— Новое медицинское оборудование позволит жителям Нуримановского района проходить обследования на современном уровне. Это даст возможность, как можно раньше выявить заболевания и успешно пройти лечение, — отметил главный врач Нуримановской больницы Салават Гайсин.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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