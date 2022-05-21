В Нуримановскую больницу поступили новые маммограф и флюорограф

Современный цифровой маммограф установили в кабинете медицинского учреждения. Для работы на новом оборудовании сотрудники больницы проходят обучение. В скором времени маммограф запустят в работу. Благодаря новому аппарату врачи смогут делать высококачественное рентгеновское изображение. Оно способно выявить новообразования и провести точную диагностику. Кроме того, цифровая маммография позволяет получить максимальный объем информации о молочной железе при минимальной лучевой нагрузке.