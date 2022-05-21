В ЕАО завершилась защита проектов в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему»

Мария Костюк, выступая в начале мероприятия, отметила, что конкурс проходит уже в пятый раз. По ее словам, каждый год он становится все более популярным. В 2018 году в каждом муниципалитете был только один победитель, а сейчас 20 призовых мест. По три победителя в каждом городском округе и районе, а также два дополнительных призовых места.