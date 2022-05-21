Сеновал - плохая идея: сексолог из Уфы о том, как лучше заниматься сексом на природе

Несмотря на то, что синоптики не обещают уфимцам жаркого июня, «поддать жару» каждая пара может и самостоятельно, предавшись плотским утехам на природе. Как сделать это правильно и главное без каких-либо негативных последствий для жизни и здоровья, стоит уточнить у специалиста. Mkset обратился к психологу-сексологу из Уфы Элизе Хасановой, в беседе эксперт подробно обозначила «правила секса на природе».
По словам сексолога, формула идеального секса и, особенно на природе, да еще и без последствий, складывается из многих составляющих.
Романтическое летнее приключение на многие части тела вкупе с хорошим настроением скрасят серые будни «домаработы», укрепят отношения, оставят приятные эротические впечатления.Элиза Хасанова
Элиза Хасанова уточнила, что не будет рассматривать лютый экстрим «выживальщиков» на природе с одной спичкой и ножом-брелком, поскольку людям хочется приятно провести время на природе, а не превращать весь уикенд в секс с самим собой.
— Хорошо, когда у вас есть друзья, которые готовы вам составить компанию на природе. Здесь лучше если это будет стабильная и опытная парочка последователей, для которых не чужд отдых на свежем воздухе. Важно, чтобы ваши спутники имели хотя бы небольшой опыт вылазок в пригородные джунгли и могли взять с собой необходимые для комфорта вещи и провиант, могли позаботиться о себе и не стать навязчивой обузой, — предупредила Элиза Хасанова.
С любителями неуемного пития нам тоже не по пути — поиск заплывшего за буйки или ушедшего в соседнюю деревушку друга — это последнее, чем хотелось бы заниматься… А у нас еще и секс в программе! Безусловно, уповать на то, что друзья возьмут с собой все, что нужно, не стоит, и есть смысл оговорить нюансы и аппетиты заранее. Брать с собой домашних животных — не самая лучшая идея, поскольку беспокойство о них не прибавит вам комфорта.Элиза Хасанова
Хасанова напомнила о том, что «тяжелая сума легка в походе» — поэтому теплые вещи, палатка, пенки, предметы гигиены, пища и немного посуды будут очень кстати.
— Случается так, что некоторыми предметами вы возможно и не воспользуетесь, но это не страшно — опыт, как и половое бессилие, приходит с годами, — считает специалист.
Психолог-сексолог считает, что с выбором места необходима целая совокупность факторов: живописная природа, наличие места для купания, возможность размещение лагеря, палатки, костра или мангала.
Если вы не планируете быстро бегать, лазить по деревьям, облегчаясь на ходу, и становиться деликатесом, то следует справиться о наличии диких зверей в округе у старожил. Располагаться можно на небольших лужайках у воды. Берег не должен быть обрывистым и предвещающим поездку в травмпункт в ночное время. Вокруг лагеря не должно быть сухих и неустойчивых деревьев, чтобы они ветреной ночью не составили вам компанию в палатке в самый пикантный момент.Элиза Хасанова
— Пожалуй, одно из серьезных разочарований после севших в фаллоимитаторе батареек, это насекомые на природе. Последние так норовят вас укусить, пощекотать, забраться туда, где вы их не особо ждете. Поэтому репелленты, спиральки и палатка с несколько поднятым от земли входом на молнии помогут сосредоточиться на оргазмах и партнере, считает сексолог Элиза Хасанова.
Делает специалист и важные уточнения о том, что при подборе средств стоит поинтересоваться у второй половины наличием аллергии на них, а также на пчел и ос, поскольку противоаллергическое средство и подорожник не панацея от всех бед.
— Об аптечке говорить я не буду, так как в машине ее наличие обязательно. Конечно, весь набор начинающего пенсионера брать с собой не нужно, однако лекарства, назначенные вам или вашей второй половинке врачом, все же взять стоит. Ну и не забудьте также взять с собой лекарства от головы на случай, если она действительно будет болеть от свежего воздуха, — предупреждает специалист.
Вылазка на природу традиционно ассоциируется с шашлычками и прочимы жирными безобразиями. Следует взять с собой также овощи, фрукты, питьевую воду. Для повышения либидо можно взять укроп, гранат, грецкие орехи. Спелые фрукты и соки улучшают качество спермы.Элиза Хасанова
Предупреждает Элиза Хасанова и о том, что если у вас есть желание продолжить вечер в страстном соитии, то излишества в еде не лучшее решение.
— Здесь лучше вставать из-за стола несколько голодным, поскольку чувство насыщения приходит чуть позже. Если мы не равнодушны к алкоголю, то лучше внимание обратить на шампанское или вермуты. Плохая эрекция от излишков алкоголя может оставить нас наедине со своими несбывшимися фантазиями, поэтому не перебарщиваем. Для «верняка» также рекомендую взять с собой фужеры и свечи, — делится рекомендациями психолог-сексолог.
— Надеюсь не стоит напоминать о том, что болезнетворные бактерии скрываются не только под ободком унитаза. Чистые руки, лицо, тело, гениталии являются еще и признаком хорошего тона. И лишь чистая совесть является признаком плохой памяти. Влажные салфетки помогут поддержать необходимый уровень гигиены, — подчеркивает Элиза Хасанова.
— Ограничиваться помывкой водой из водоемов я бы не рекомендовала. В качестве лайфхака могу порекомендовать вместо пищевых салфеток брать туалетную бумагу — так практичнее, — делится хитростями специалист.
Этот важный вопрос, по мнению Элизы Хасановой, стоит выделить отдельно, поскольку выбор защиты весьма широк.
Их необходимость и видовая приемлемость определяется степенью доверия партнеров друг к другу. Если мы решили взять с собой игрушки, то стоит озаботиться также лубрикантом и средствами для дезинфекции. Лубриканты на водной основе смываются лучше, чем на силиконовой.Элиза Хасанова
По мнению психолога-сексолога, сеновал, свежий воздух, пляжный секс — будоражат воображение не хуже сюжетов фильмов для взрослых. Но эксперт напоминает о том, что игрища не должны быть достоянием широкой общественности, ведь это трактуется правоохранителями как хулиганство.
Элиза Хасанова считает, что на природе возможно некоторое уменьшение опций в выборе поз и видах секса, однако экстравагантность обстановки вносит существенное разнообразие.
Если вы заядлые экстремалы, то тут все ограничивается лишь рамками приличий и ваших фантазий. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что речной песок не придает безмятежной легкости скольжению, кора деревьев слишком грубая для мягких и красивых мест, а солома без пенки или спальника хороша лишь для любителей заноз в «самых розовых местах».Элиза Хасанова
Элиза Хасанова напоминает читателям о том, что оставить после себя раздрай на природе — моветон.
— Весь мусор необходимо сложить в пакет и вывезти на помойку. Да-да! И те салфетки за палаткой с латексными изделиями тоже забывать не стоит. Пионерские костры тщательно тушим. Все за собой собрали? Уверены? Вот, пожалуй, и вся формула отдыха и секса на природе без последствий, — уверена собеседница Mkset.