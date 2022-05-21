Почти из миллиона ВИЧ-инфицированных в России половина не получает лечения

Эксперты напоминают, что 2020 год был последним в российской стратегии по борьбе с ВИЧ, принятой в 2016 году. Тогда в распоряжении правительства страны говорилось, что к 2020 году работа в этом направлении снизит число новых случаев ВИЧ-инфекции. Аналитика показывает, что на деле реализовать это не получилось.