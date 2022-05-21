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Почти из миллиона ВИЧ-инфицированных в России половина не получает лечения

21 мая 07:46
Фото: 1MI
Принятую в 2016 году общероссийскую стратегию борьбы с ВИЧ за пять лет реализовать не удалось.

Эксперты напоминают, что 2020 год был последним в российской стратегии по борьбе с ВИЧ, принятой в 2016 году. Тогда в распоряжении правительства страны говорилось, что к 2020 году работа в этом направлении снизит число новых случаев ВИЧ-инфекции. Аналитика показывает, что на деле реализовать это не получилось.

Напомним, Россия занимает первое место по темпам распространения ВИЧ в Европе. К концу 2021 года не меньше 1,1 млн населения страны жили с ВИЧ, при этом почти половина из них не получала лечения.

Согласно отчету ВОЗ, из-за пандемии меньше людей проходило тестирование на ВИЧ, а следовательно и число инфицированных людей снизилось. Упало и число протестированных людей в России: в 2020 году тестирование прошло на 6 миллионов меньше людей (почти на 15% меньше, чем в 2019 году).

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году 53,2% людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию, при этом целевым показателем стратегии был охват терапией в 38,3% (если не будет увеличено финансирование на закупки) и 90% (если финансирование вырастет). Понятное дело, на эти показатели резко повлияла пандемия, сейчас сказывается и политическая ситуация.

При этом эксперты заявляют, что в 14 регионах России можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ — то есть там ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и оседает среди населения в целом.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
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