Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул

С 10 июня авиакомпания Red Wings запускает регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.
Перелеты планируют сделать еженедельными по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet-100, вмещающем на борту до 100 пассажиров.
Время в пути будет занимать 5 часов.
Напомним, согласно заявлению Росавиации, в России временно ограничены полеты в 11 российских аэропортов — до 25 мая этого года. Так, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты страны работают штатно.