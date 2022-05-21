mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул

21 мая 06:05
Фото: 1MI
Время в пути из Уфы в Турцию составит пять часов.

С 10 июня авиакомпания Red Wings запускает регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.

Перелеты планируют сделать еженедельными по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet-100, вмещающем на борту до 100 пассажиров.

Время в пути будет занимать 5 часов.

Напомним, согласно заявлению Росавиации, в России временно ограничены полеты в 11 российских аэропортов — до 25 мая этого года. Так, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Материалы по теме
Турция за 45 тысяч и Узбекистан за 10: что происходит с авиабилетами в Уфе
#Новости#Авиакомпании#Авиация#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48