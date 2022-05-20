mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Закон об отмене штрафов за уличную торговлю в Башкирии заработал с сегодняшнего дня

20 мая 09:44
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу закон, отменяющий штрафы за торговлю в неустановленных местах. Ранее об отмене штрафов высказался председатель Курултая Константин Толкачев

В Башкирии с сегодняшнего дня вступает в силу закон, согласно которому в республике временно отменят штрафы за уличную торговлю. С законодательной инициативой несколькими неделями ранее выступили депутаты Курултая республики.

Сообщается, что штрафы за торговлю в неустановленных местах отныне не коснутся граждан, некоммерческих организаций, предпринимателей, юридических лиц и их работников. Также ранее стало известно, что на данный момент в столице республики насчитывается 32 площадки, на которых расположены 682 торговых места.

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, отмена штрафов за торговлю в неустановленных местах может стать подспорьем для пенсионеров Башкирии, которые часто выходят на улицы города, чтобы продать фрукты и овощи со своего огорода.

Напомним, с требованием «не гонять бабушек» выступил Радий Хабиров. Ранее за несанкционированную торговлю полагался штраф до 150 тысяч рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48