Закон об отмене штрафов за уличную торговлю в Башкирии заработал с сегодняшнего дня

Сообщается, что штрафы за торговлю в неустановленных местах отныне не коснутся граждан, некоммерческих организаций, предпринимателей, юридических лиц и их работников. Также ранее стало известно, что на данный момент в столице республики насчитывается 32 площадки, на которых расположены 682 торговых места.