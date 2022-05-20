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Врач-терапевт объяснила, почему болит спина

20 мая 16:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Терапевт Юлия Гребнева рассказала, что боль в области спины может возникать из-за психологических факторов, стресса, эмоциональных проблем.

В интервью IZ врач объясняет, что негативных факторов, влияющих на здоровье, может быть масса. Это следы перенесенных травм, растяжение связок и мышц из-за чрезмерной физической нагрузки, заболевания позвоночника, патологии в суставах и проблемы с обменом веществ.

Помимо этого, вызвать боль может неподвижный ритм жизни, повышение веса, переохлаждение.

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо исследовать все симптомы. Врач советует, сразу обращаться к неврологу или терапевту при возникновении дискомфорта в спине.

Для профилактики рекомендуется делать зарядку и периодически консультироваться у специалистов.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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