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Валентина Матвиенко советует Европе избавиться от американской зависимости

20 мая 13:34
Фото: pxhere.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение по поводу расширения границ НАТО и тенденции «отмены России», а также рассказала об импортозамещении и осветила на ряд других вопросов.

В интервью IZ, Матвиенко констатирует факт: в настоящее время в странах Европы не наблюдается политических лидеров, самостоятельно принимающих решения.

Политик советует Европе выполнить «свой разворот над Атлантикой» и освободиться от влияния США.

Спикер СФ сомневается в том, что Финляндия и Швеция приняли самостоятельные решения вступить в НАТО. Ответ России на подобные действия в военном вопросе будет адекватен присутствию НАТО на территориях вышеуказанных государств. При этом безопасность нашей страны гарантирована.

В диалоге была затронута тема отказа ЕС от российских энергоресурсов. Спикер СФ назвала подобное явление «налогом в фонд доминирования США». Она привела цифры: сегодня 40% газа, 27% нефти и 46% угля поставляются в Европу из России. Отказ от поставок к 2027 году — это, безусловно, серьезные расходы для государств.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что 5 лет достаточно, чтобы перенаправить поставки энергоресурсов на лояльные рынки. Среди главных целей, которые ставит президент РФ — строительство предприятий по переработке газа и нефти, изготовление вторичной продукции углеводородов и обеспечение независимости России.

#Новости#Алина Ибрагимова#Политика
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