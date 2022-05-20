Валентина Матвиенко советует Европе избавиться от американской зависимости

В диалоге была затронута тема отказа ЕС от российских энергоресурсов. Спикер СФ назвала подобное явление «налогом в фонд доминирования США». Она привела цифры: сегодня 40% газа, 27% нефти и 46% угля поставляются в Европу из России. Отказ от поставок к 2027 году — это, безусловно, серьезные расходы для государств.