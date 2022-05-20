В Уфе экс-начальника цеха УМПО подозревают в хищении лжепремий на 2,3 млн рублей

Как сообщает следствие, злоумышленник действовал в период с июня по декабрь 2021 года. Его мошенническая схема заключалась в следующем — мужчина вносил в журнал сменного задания заведомо ложные данные, гласящие, что тот или иной сотрудник выполнил увеличенный объём работ, за что на предприятии полагалось денежное вознаграждение, которое и присваивал себе злоумышленник.