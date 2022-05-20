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В Уфе экс-начальника цеха УМПО подозревают в хищении лжепремий на 2,3 млн рублей

20 мая 10:24
Фото: Надежда Суржина / 1MI
Злоумышленник вносил заведомо ложные данные в журнал сменного задания, сообщает 20 мая пресс-служба Следственного комитета республики

В Уфе бывшего начальника участка цеха ПАО «ОДК-УМПО» подозревают в хищении более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК Республики.

Как сообщает следствие, злоумышленник действовал в период с июня по декабрь 2021 года. Его мошенническая схема заключалась в следующем — мужчина вносил в журнал сменного задания заведомо ложные данные, гласящие, что тот или иной сотрудник выполнил увеличенный объём работ, за что на предприятии полагалось денежное вознаграждение, которое и присваивал себе злоумышленник.

Факт хищения удалось выявить внутренней службой безопасности предприятия. Далее материалы были направлены в Следственный комитет республики.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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