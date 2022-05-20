Сын премьер-министра Башкирии в 2021 году заработал больше всех депутатов Курултая

Примечателен и тот факт, что супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Лариса Назарова оставила по уровню доходов и мужа и сына далеко позади себя, задекларировав в минувшем году около 2 миллиардов рублей, а именно 1,9 миллиарда рублей. В это время как сам премьер-министр отчитался о доходе в 5,8 миллиона рублей.