Строительство участка трассы М-12 в Башкирии начнут уже в этом году

Напомним, что скоростная дорога М-12 была продлена до Екатеринбурга в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В свою очередь, Радий Хабиров отметил, что работы подготовительные работы по строительству проходят без отклонений от графика. Для дороги уже оформлены необходимые земли в Дюртюлинском, Татышлинском и Бураевском районах Башкирии. Планируется, что движение на дороге Дюртюли — Ачит запустят уже через два года.