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Спортсмен из Башкирии стал участником массовой драки на борцовском турнире в Москве

20 мая 11:07
Фото: скриншот с видео / vk.com
Драка с участием нескольких десятков человек разразилась в ходе турнира Борцовской лиги Ивана Поддубного в Москве, сообщает РИА Новости

В Москве на турнире Борцовской лиги Ивана Поддубного произошла массовая драка с участием спортсмена из Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что драка, в которую были вовлечены по меньшей мере 20 человек, произошла во время боев по панкратиону спортсменов Ислама Исаева из Тверской области и Ратмира Хайруллина из Башкортостана. К бойцам на ринге присоединились члены их команд, а также болельщики.

В драку вмешались сотрудники полиции. Спортсмен из Тверской области был дисквалифицирован.

#Новости#Азамат Нухов#Политика#Видео
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