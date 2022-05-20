Школьники из Архангельска стали лучшими в Просветительских играх

Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам тоже оказалось весьма ярким событием. В первый день, 17 мая, финалистов ждала интеллектуальная викторина. Им пришлось оперативно отвечать на каверзные вопросы из разных областей науки. Во второй день участников попросили собрать на скорость большие магнитные карты России от федеральной программы «Знаю Россию». А потом каждая команда представила жюри свой инновационный объект.