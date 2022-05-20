Школьники из Архангельска стали лучшими в Просветительских играх

Напомним: игры были организованы обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Победителем финала просветительских игр объявлена команда из Архангельской области. Ей досталось первое место (421 балл). Второе место завоевали юные жители Воронежской области (414 баллов), на третьем разместились участники из Амурской области (410 баллов). Помимо них, в десятку лучших сумели попасть участники из Оренбургской, Мурманской, Челябинской, Астраханской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.
В Москву на завершающий этап Просветительских игр прибыли 528 финалистов. Они разделились на 88 команд: в результате представлены на состязаниях оказались все 85 регионов России. Также были привлечены участники от Российского движения школьников, движения «Юнармия», сообщества «Большая перемена».
Финальные состязания проходили в Москве в течение трех дней, с 17 по 19 мая 2022 года. Борьба развернулась в сердце столицы, в павильоне № 57 парка ВДНХ. Те, кто проявил себя наилучшим образом, получили награды от первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам тоже оказалось весьма ярким событием. В первый день, 17 мая, финалистов ждала интеллектуальная викторина. Им пришлось оперативно отвечать на каверзные вопросы из разных областей науки. Во второй день участников попросили собрать на скорость большие магнитные карты России от федеральной программы «Знаю Россию». А потом каждая команда представила жюри свой инновационный объект.
В третий, заключительный день, команды приняли участие в спортивных соревнованиях. Основная часть спортсменов должна была преодолеть непрерывную полосу препятствий в 150 метров на время. Два представителя каждого региона сразились за первенство по киберспорту.
Кроме того, ежедневно каждый участник получал шанс заработать дополнительные индивидуальные бонусы и призы.
В рамках марафона «Новые горизонты» на ВДНХ финалистам посчастливилось встретиться с выдающимися деятелями в рамках программы «Роль России в мире».
В третий день соревнований 15 школьников провели сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Две участницы сыграли вничью.
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